Stosowanie oraz trwałość tonerów - czym się różnią od farb?

Toner do włosów jest rodzajem półtrwałego kremu lub farby, który na włosach utrzymuje się od kilku do kilkunastu myć (5-12) w zależności od struktury włosa oraz producenta. Tonery w porównaniu z farbami są mniej inwazyjne, ponieważ nie wnikają do wnętrza kosmyka. Produktu najlepiej używać na rozjaśnionych włosach.