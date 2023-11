Termoloki, nazywane również wałkami termicznymi, są akcesoriami, za pomocą których w szybki sposób można zakręcić swoje włosy. W przeciwieństwie do tradycyjnych wałków nie trzeba zakładać ich na kilka lub kilkanaście godzin, by cieszyć się pięknymi lokami. Układanie włosów za pomocą wałków termicznych jest bardzo proste i nie przysparza problemów nawet osobom początkującym.

Reklama

Często zdarza się, że kobiety z prostymi włosami marzą o tym, by chociaż na chwilę cieszyć się pięknymi lokami. Najpopularniejszym, a zarazem najstarszym sposobem kręcenia włosów są klasyczne papiloty, które niegdyś wykonywano z gazety. Do tego celu często wykorzystuje się również wałki do włosów i lokówkę. Nietuzinkowy efekt można osiągnąć po zapleceniu włosów w drobne warkoczyki.

Czym są termoloki?

Podstawową zaletą stylingu włosów za pomocą termoloków jest wygoda i oszczędność czasu. Jeszcze do niedawna w celu zrobienia pięknych loków trzeba było udać się do fryzjera lub pamiętać o wcześniejszym założeniu wałków lub papilotów. Obecnie cieszące się dużą popularnością termoloki pozwalają na zakręcenie włosów w kilkanaście minut (czas uzależniony jest od długości włosów). Wałki termiczne swoim wyglądem przypominają wałki tradycyjne. Różnią się one przede wszystkim tym, że termoloki podgrzewa się do określonej temperatury w specjalnie przeznaczonym do tego celu urządzeniu.

Wałki termiczne – jakie wybrać?

Przy zakupie wałków termicznych warto zwrócić uwagę na to, z czego zostały one wykonane. Najlepszą opcją będzie wybór termoloków wykonanych z tytanu lub ceramiki. Ich zaletą jest równomierne rozprowadzanie ciepła, a także nienaruszanie struktury włosów. Ponadto przy wyborze termoloków warto również zwracać uwagę na to, czy w zestawie znajdują się wałki o zróżnicowanych wielkościach, a także czy dołączone są do niego klipsy, które znacznie ułatwiają kręcenie włosów. Kobiety, które zmagają się z problemem puszących się włosów powinny wybrać termoloki z jonizacją. Cena wałków termicznych waha się od 60 do 250 zł i jest ona uzależniona przede wszystkim od: marki, liczby wałków w zestawie, a także materiału, z którego zostały one wykonane.

Szukasz sposobu, aby nakręcić sobie termoloki? Pobierz dostępny w Avans kod rabatowy i kup sobie wałki termiczne.

Używanie termoloków – krok po kroku

Używanie termoloków i nawijanie na nie włosów nie powinno nikomu przysparzać wielkich problemów. Zakładanie wałków termicznych należy rozpocząć od czubka głowy, na czystych i suchych włosach. Dla ułatwienia warto wcześniej podzielić włosy na trzy lub cztery (w zależności od stopnia gęstości włosów) pasma. Wałki należy pozostawić na włosach przez ok. 15 minut. Ściągnąć je można dopiero wówczas, gdy zrobią się zimne i stracą swoje właściwości. Po zdjęciu wałków termicznych włosy można przeczesać palcami i lekko spryskać lakierem do włosów.

Reklama

Czy termoloki niszczą włosy?

Mimo że termoloki, które nakłada się na włosy, mają bardzo wysoką temperaturę, to uważa się, że są one bezpieczne dla włosów. Nie zaleca się jednak używania ich codziennie. Bardzo ważne jest, żeby wałków termicznych nie nakładać na wilgotne włosy, ponieważ wysoka temperatura może nadmiernie je wysuszyć.