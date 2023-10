Gęste, kryjące podkłady świetnie się odnajdują się w jesienno-zimowej kosmetyczce. W chłodnych miesiącach skóra potrzebuje makijażu, który będzie stanowił dodatkową warstwę ochronną. Z tego względu na listę zakupów warto wpisać matujący fluid Insta Mousse od Miss Sporty, który na obecnej promocji w Rossmannie kosztuje 12,29 zł.

Podkład Insta Mousse zgodnie z nazwą ma formę dość gęstego musu. Zapewnia skórze porządne krycie oraz ładnie ją wygładza. Z pomocą wilgotnej gąbeczki łatwo równomiernie rozprowadzić go po cerze. Bez problemu radzi sobie z większością niedoskonałości, więc można odpuścić przy nim korektor. Nadaje twarzy wyraźnie matowe wykończenie i utrzymuje się na skórze praktycznie przez cały dzień - ściera się w niewielkim stopniu i bardzo równomiernie. Na wizażu został oceniony na 3,3/5.

„Podkład jest bardzo tani, ale działa naprawdę świetnie. Ma gęstą konsystencję, która dobrze współpracuje z mokrą gąbeczką. Produkt zapewnia doskonałe krycie i dobrze matuje przy tym skórę. Jest też trwały.”

„Fluid Insta Mousse sprawia, że cera jest niezwykle gładka. Podkład zapewnia idealnie matowy efekt i nie wymaga pudrowania. Dobrze kryje niedoskonałości i przebarwienia oraz jest w stanie przetrwać nawet 8 godzin. Schodzi równomiernie i nie zbiera się w zmarszczkach.”

„Podkład ma przyjemną, lekką konsystencję przypominającą piankę. Idealnie nakłada się go i rozprowadza wilgotną gąbeczką. Przykrywa niedoskonałości bez efektu maski i utrzymuje się bez poprawek do 8 godzin. Nigdy wcześniej nie trafiłam na tak dobry podkład w tym przedziale cenowym. To naprawdę hit tej marki” - komentują wizażanki.