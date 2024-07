1 z 6

Aneta Kręglicka

Męski styl nie jest może najważniejszym trendem tego sezonu, jednak niektóre gwiazdy bardzo go polubiły - i nie zamierzają z niego rezygnować! A co jest kluczowym elementem męskiego szyku? Oczywiście - garnitur! W wersji kobiecej nosimy go z koszulą (najlepiej z delikatnego, lejącego materiału) oraz - obowiązkowo - z wysokimi szpilkami. Zobacz, jakie gwiazdy postawiły na męski look!

Aneta Kręglicka garnitury nosi po mistrzowsku! Przykład? Jej look na gali Kobieta Roku Glamour: garnitur Givenchy, torebka Gucci i szpilki Jimmy Choo. Klasa sama w sobie!|

