Uwielbiasz Zarę? Mamy dobrą wiadomość - teraz sprzedaje także szminki i pomadki do ust! W ubiegłym tygodniu trafiły do sprzedaży na Zara.com. To pierwsza taka oferta w historii tej sieciówki! Do wyboru są dwa rodzaje: matowa szminka oraz matowa pomadka w płynie, sprzedawane osobno lub w zestawach Ultimatte Trio oraz Behind the Scenes. Marka zapowiada, że gama kolorów będzie bardzo szeroka, a na razie proponuje 12 odcieni.

Kolekcja zaprojektowana została w Los Angeles, a wyprodukowana we Francji. Ceny? Przystępne: szminka Ultimatte kosztować będzoe 39,90 zł. Pozostałe ceny, szminki i zestawy zobacz w naszej galerii!

Jak Wam się podobają?