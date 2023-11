1 z 6

Trend #zerowaste podbija świat. Coraz popularniejsze stają się ruchy proekologiczne, których celem jest ograniczenie produkcji śmieci czy recykling nie tylko samych odpadów, ale także przedmiotów, by nie zanieczyszczać środowiska. Teraz na zakupy chodzimy z własną siatką zrobioną z firanki, kupujemy "samotne banany" (to te, które są oderwane od kiści i zazwyczaj trafiają do śmietnika), a w kawiarniach korzystamy z własnych kubków wielokrotnego użytku. Teraz idziemy jeszcze krok dalej i kupujemy butelki na wodę, z których można korzystać wiele razy, dzięki temu całkowicie możemy zrezygnować z plastiku, który zalewa naszą planetę.

Luksusowe butelki na wodę

Nie myślcie sobie jednak, że marki oferują zwykłe szklane butelki na wodę. Teraz trend zero waste wkracza poziom wyżej, a butelki mogą być takim samym luksusowym gadżetem, jak biżuteria, modowe dodatki czy smartfon. Udowadnia to firma Vitajuwel, która ma w swojej ofercie butelki przypominające niemal flakony perfum.

Butelki Vitajuwel są stworzone z najwyższej jakości szkła, mają minimalistyczny design, są przezroczyste, a w środku mają umieszczone kamienie szlachetne lub... diamenty, które pochodzą z terenów nieobjętych konfliktami. Podstawa z kamieniami jest ręcznie produkowana w austriackich Alpach. Za butelki marki trzeba zapłacić około 500 złotych (od 98 do 182 dolarów).

Marka S'well także oferuje designerskie butelki na wodę, znacznie już tańsze. W jej ofercie znajdują się kolorowe i wzorzyste butelki, które zwracają uwagę i wyglądają równie dobrze jak te, za które trzeba zapłacić prawie 500 zł. W sklepie S'well znajdziecie butelki w cenach od 35 dolarów do 50 dolarów.

