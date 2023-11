Gwiazda młodego pokolenia Sylwia Przybysz uwielbia bawić się modą. Artystka stawia na coraz bardziej odważne stylizacje i kocha sieciówki, co z pewnością cieszy jej fanów. Na swoim Instagramie, który obserwuje milion osób, często zamieszcza oryginalne i najmodniejsze hity sezonu! Tym razem postawiła na jeden z wiodących trendów - dżinsowy kombinezon! Zobaczcie sami!

Sylwia Przybysz w najmodniejszym dżinsowym kombinezonie!

Najbardziej popularna piosenkarka młodego pokolenia doskonale wie, co w trendach piszczy! Jej ulubiony kombinezon, w którym już parę razy pokazała się na Instagramie, to jeden z trendów wiosny i lata 2019! Największą popularnością cieszą się te, które fasonem nawiązują do odzieży roboczej zapinanej na guziki lub suwak i z dużymi kieszeniami.

Dokładnie taki wybrała piosenkarka. Pasek w talii sprawił, że jej sylwetka nadal wygląda bardzo kobieco! Fason fasonem, ale najważniejszy w tym przypadku jest materiał. Ten, z którego uszyty jest kombinezon Sylwii Przybysz, to prawdziwy ponadczasowy must have sezonu - dżins!

W najnowszych kolekcjach projektanci lansują głównie kombinezony damskie, które stylem nawiązują do streetwearu, dlatego idealnie pasują do niego nowoczesne okulary a la gogle, które kochają nosić gwiazdy! Lakierowane botki na przezroczystym obcasie dodały pazura! Co tu dużo mówić - Sylwia Przybysz śledzi trendy i choć jej kombinezon wygląda luksusowo, pochodzi z popularniej sieciówki !

Instagram

Dżinsowy kombinezon gwiazda kupiła w sklepie Bershka i kosztował 199 zł ! Jego największym plusem jest to, że dosłownie nigdy nie wyjdzie z mody. Dodatkowo zyskał charakteru dzięki nadrukowanym napisom! Możecie - tak jak piosenkarka - nosić go z botkami. Sprawdzą się też neonowe szpilki lub trampki.

Kombinezon to zdecydowanie idealna propozycja na nadchodzący sezon! Zainspiruj się stylem Sylwii Przybysz i znajdź swój wymarzony model!