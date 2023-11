Zastanawiacie się, jakie bluzy będą najmodniejsze w nadchodzącym sezonie? Spójrzcie tylko na najnowszą stylizację Sylwii Przybysz - najpopularniejszej w Polsce artystki młodego pokolenia. Gwiazda na Instagramie pokazała się w bluzie farbowanej metodą Tie Dye z Zary! Kosztuje ona 109 zł! Czym jest metoda tie-dye? Czy zdominuje w tym sezonie polskie ulice?

Czym jest technika Tie Dye?

Skoro nosi ją Sylwia Przybysz, to odpowiedź jest oczywista. Tłum nastolatek na pewno zainspiruje się ulubioną gwiazdą i rzuci się na podobne bluzy w sieciówkach. Co to za metoda „tie-dye”? To samodzielne farbowanie własnych ubrań! Tej techniki używano już w starożytności, choć została spopularyzowana dopiero w latach 60. przez ruchy hippisowskie. Największą jednak popularnością cieszyła się w latach 90. Teraz znów wraca do łask. Można farbować nie tylko bluzy, ale i koszulki czy jeansy! Im więcej kolorów - tym lepiej! Technik jest jednak sporo, dlatego warto spojrzeć na skład danej rzeczy i potem dostosować do niego sposób farbowania.

Bluza Sylwii Przybysz ma szeroki krój, okrągły dekolt, ściągacze przy szyi, mankietach i u dołu. Co ciekawe, także w ZARZE, każdy artykuł tego typu różni się od siebie, więc może też wyglądać inaczej niż na zdjęciu poniżej! Skusicie się na tego typu bluzę? A może spróbujecie swoich sił w domu?

Przypomnijmy - Sylwię Przybysz zobaczymy podczas koncertu "Artyści przeciw nienawiści", który już 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi.

Sylwia Przybysz jest młodą ikoną stylu!

Szymon Źródłowski/Instagram

Jej bluza to hit nadchodzącego sezonu!

Szymon Źródłowski/Instagram

Takie bluzy znajdziecie w Zarze. Inne sieciówki mają bogaty wybór podobnych ubrań!

Szymon Źródłowski/Instagram

