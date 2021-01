Sylwia Madeńska z "Love Island" przeszła ogromną metamorfozę! Ścięła ponad połowę włosów!

Sylwia Madeńska z "Love Island" zdecydowała się na bardzo odważną zmianę w swoim wyglądzie. Do tej pory zachwycała swoimi długimi włosami, ale teraz stwierdziła, że nadszedł czas na metamorfozę i mocno je ścięła. Tancerka najwyraźniej jest bardzo zadowolona z efektu. Zobaczcie, jak teraz wygląda!

Sylwia Madeńska to jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu "Love Island". Dzięki udziałowi w show telewizji Polsat, tancerka zdobyła grono fanów, a jej kariera mocno poszybowała w górę. Sylwia ma za sobą fantastyczny debiut w "Tańcu z gwiazdami", gdzie w roli tanecznej trenerki Mikołaja Jędruszczaka, spisała się naprawdę rewelacyjnie. Teraz jej wielbiciele mocno trzymają kciuki, aby zobaczyć ją w kolejnej odsłonie tanecznego programu.

Sylwia jest bezsprzecznie przepiękną kobietą i odkąd tylko pojawiła się w mediach, zachwycała swoimi długimi włosami. Ale teraz to już przeszłość! Tancerka opublikowała na swoim Instagramie nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć "nową" Sylwię w zdecydowanie krótszych włosach. Okazało się, że po wielu latach, zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island", w końcu zdecydowała się je ściąć.

Większość życia nosiłam długie włosy, uważałam ze im dłuższe tym lepsze 😁 wczoraj odważyłam się na duży krok i mocne cięcie. [...] Nie wiedziałam też, o co chodzi ze stwierdzeniem „nowe włosy, nowa ja” 🤪. Zastanawiałam się jak włosy mogą zmienić nastrój 🤷‍♀️ jednak teraz, gdy w końcu odważyłam się zmienić swój look, zrozumiałam 😁 To zdanie ma w sobie dużo racji !! Bo czuję się świetnie 😍 !!! Jutro zdradzę Wam jak wyglądam w wersji prostych włosów 😁 W falach wyglądam sympatycznie, jednak w prostych bardziej drapieżnie 😍 - napisała Sylwia Madeńska pod zdjęciem, na którym widzimy jej metamorfozę.