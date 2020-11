Sylwia Madeńska z "Love Island" o życiu erotycznym z Mikołajem! "Seks mieliśmy super"

Sylwia Madeńska z "Love Island" aktualnie jest singielką, jednak jeszcze do niedawna jej życiowym partnerem był Mikołaj Jędruszczak, z którym wygrała show Polsatu. Chociaż parze nie wyszło i pojawiło się pomiędzy nimi wiele zgrzytów, to jednak - jak przyznała Sylwia w jednym z ostatnich wywiadów - ich życie erotyczne było naprawdę udane.

Zobaczcie, co na ten temat zdradziła tancerka.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak, zwycięzcy pierwszej polskiej edycji programu "Love Island" byli ze sobą przez prawie rok. Ich związek przeżywał wzloty i upadki - para walczyła nawet o swoją relację uczęszczając na terapię. Niestety, pomimo prób ratowania ich uczucia, wszystko zakończyło się podczas XI edycji "Tańca z gwiazdami". Jak wiadomo, para rozstała się biorąc jeszcze udział w tanecznym show.

Jak przyznała Sylwia Madeńska w rozmowie z "Super Expressem", ich związek nie rozpadł się przez zdradę. Tancerka jednak wspomniała, że pomimo różnicy charakterów, w sprawach łóżkowych byli dopasowani idealnie.

Zdaniem Sylwii Madeńskiej taniec wyzwala niesamowite pożądanie i pragnienie drugiej osoby, dlatego zdarzało się, że ona i Mikołaj wcześniej kończyli próby, aby jak najszybciej znaleźć się w sypialni!

Taniec może być sposobem na uwodzenie. Dużo par "Tańca z gwiazdami” było później parami w życiu, więc to doskonałe przykłady na to, że bliskość z drugą osobą, jej zapach i dotyk sprawiają, że w ludziach budzi się pożądanie i pragnienie drugiego człowieka, które często z parkietu przenosi się do sypialni. [...] Nasze historie na sali treningowej były bardzo różne. Zdarzało się, że siła namiętności była tak duża, że kończyliśmy wcześniej próby, żeby jak najszybciej znaleźć się w sypialni - dodała tancerka.