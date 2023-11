1 z 5

Może i rzeczywiście mężczyźni nie wydają się być entuzjastami szerokich spodni typu palazzo, które koniec końców ukrywają kobiece kształty pod obszernymi fałdami delikatnego materiału. Może i nogi faktycznie wyglądają w nich na znacznie krótsze, a ponadto istnieje stereotyp, według którego tego typu spodnie wyglądają dobrze tylko i wyłącznie na niebotycznie wysokich dziewczynach.

Cóż, cokolwiek myślicie o tego typu szerokim kroju spodni, Sylwia Lipka i tak je założyła. Ponieważ moda nie służy po to, by przypodobać się innym, lecz po to by się dobrze bawić, młoda wokalistka po raz kolejny (po jej ostatnim odkryciu na nowo ogrodniczek) eksperymentuje z ubraniami uchodzącymi za niepochlebne.

To, że półki sieciówek wprost uginają się pod ciężarem szerokich spodni z lampasami w przeróżnych konfiguracjach kolorystycznych wie każdy, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszedł się do centrum handlowego. Ale Sylwia Lipka właśnie pokazała nam zupełnie nowy patent na stylizowanie popularnych spodni typu palazzo. Jak je nosi? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się przekonać.