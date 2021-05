Sylwia Grzeszczak swoją stylizacją rozbiła bank! Te spodnie to największy hit na wiosnę-lato 2021

W poniedziałek Sylwia Grzeszczak była gościem w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadała o swojej czwartej płycie, zapowiadającej wielki powrót artystki po dwuletniej przerwie! Kiedy gwiazda wychodziła ze studia przy ulicy Hożej, od razu przykuła uwagę paparazzich i trudno się dziwić. Piosenkarka postawiła na total look w jednym z najmodniejszych kolorów na sezon wiosna-lato 2021, czyli neonową limonkę, a jej stylizacja to prawdziwy strzał w 10! Wyrazisty komplet gwiazda zestawiła z butami, które są hitem Instagrama, lansowanym przez największe ikony mody, ale to jej spodnie są prawdziwą perełką! Ten model optycznie wydłuża i wyszczupla nogi!

Moda wiosna-lato 2021: Sylwia Grzeszczak w spodniach, które wydłużają i wyszczuplają nogi

Fani Sylwii Grzeszczak z pewnością cieszą się z jej powrotu oraz nowej płyty, i jak widać gwiazda jest w świetnej formie. Kiedy piosenkarka pojawiła się na kanapie porannego programu "Dzień Dobry TVN" zachwyciła swoją odważną stylizacja. Sylwia Grzeszczak postawiła na nowoczesny, damski garnitur w mocnym, limonkowym kolorze, który zdecydowanie króluje w trendach na wiosnę-lato 2021. Oversize'owa marynarka nabrała charakteru dzięki srebrnym, dekoracyjnym broszkom. Jednak na największą uwagę zdecydowanie zasługują spodnie Sylwii Grzeszczak.

Sylwia Grzeszczak postawiła na model spodni, który zdecydowanie powinien znaleźć się w szafie każdej miłośniczki mody. Wąskie u góry i rozszerzane ku dołowi nogawki są w modzie już od kilku sezonów, jednak te z rozporkami, to ostatni krzyk mody. Te spodnie doskonale sprawdzą się zarówno w przypadku bardzo szczupłych, jak i pełniejszych sylwetek. Optycznie wydłużą nasze nogi, a charakterystyczne rozdarcie idealnie uwydatni ich najwęższą część - czyli kostkę - dzięki czemu jeszcze bardziej optycznie je wysmukli. Na wiosnę-lato 2021 idealnie sprawdzą się modele uszyte z lejących, zwiewnych materiałów, choć te jeansowe zrobią równie duże wrażenie.

Do neonowego, limonkowego garnituru Sylwia Grzeszczak postawiła na białe, sznurowane trapery na grubej podeszwie. Choć przez wiele lat buty w tym kolorze były uznawane za synonim kiczu, dziś mają zaliczają powrót do łask i to naprawdę w wielkim stylu. Białe trapery idealnie sprawdzą się na wiosnę-lato 2021, a największe wrażenie zrobią, kiedy zestawimy je z zwiewnymi lekkimi stylizacjami, dzięki czemu uzyskamy modny rock'owo-romantyczny look.

Odważyłybyście się na takie połączenie? Neonowe kolory ponownie wróciły do mody i z pewnością znajdą się w naszej tegorocznej wiosenno-letniej garderobie. Stawiając na takie stylizacje, nie zapominajmy o bardzo stonowanej bazie i jak najmniejszej ilości krzykliwych dodatków. Taki total look to prawdziwy hit, który już dziś możemy zobaczyć na ulicach światowych stolic mody.