Sylwia Gliwa zaliczyła modową wpadkę na otwarciu sklepu! Aktorka znana z serialu "Na Wspólnej" już poczuła wiosnę i na evencie pojawiła się w ramonesce. Gwiazda postanowiła zestawić ją z sukienką o długości midi w kolorze khaki, który jest jednym z najmodniejszych w tym sezonie.

Niestety w przypadku stylizacji Sylwii Gliwy największą uwagę zwraca... jej biust, który jest mocno zniekształcony. Aktorka albo zapomniała założyć biustonosz, albo wybrała nie najlepszy model. Jej biust wygląda mało apetycznie i estetycznie.

Poza tym rajstopy w kolorze brązowym nie dość, że są za grube to jeszcze ich kolor nie pasuje do niczego. To wszystko w połączeniu ze skracającymi nogę, sznurowanymi botkami za kostkę, sprawia, że jesteśmy na nie. A Wam jak się podoba wybór Sylwii?

