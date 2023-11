1 z 7

Świąteczna kolekcja Holiday Collection Fall Bobbi Brown to… prawdziwe olśnienie. Inspirowana przedświątecznymi dekoracjami ulic Nowego Jorku, cała aż iskrzy - blaskiem zachwycają nie tylko rozświetlacze i połyskujące cienie, ale też ich eleganckie, złote opakowania.

Starlight & Smokey Crystal Eye Palettes

Co najbardziej zachwyca w kolekcji? Przede wszystkim dwie palety cieni, Starlight & Smokey Crystal Eye Palettes. W każdej znajdziesz osiem cieni: matowych, satynowych i metalicznych. Paleta Starlight jest jaśniejsza, delikatniejsza, a Smokey - idealna do stworzenia wieczorowego makijażu.

Hitem kolekcji będą też na pewno wersje mini kultowych już rozświetlaczy - w świątecznej linii znalazły się ich dwa odcienie: rozświetlający bronzer oraz rozświetlający róż do policzków.

Ready, Set, Party Deluxe Eye & Cheek Palette. Obstawiamy, że to będzie najpopularniejszy prezent ze świątecznej kolekcji Bobbi Brown! Eleganckie pudełko kryje wszystko, co potrzebne jest do stworzenia całościowego makijażu: 12 cieni (od delikatnie połyskujących po metaliczne), trio dwóch róży i bronzera, płynny eyeliner i mascarę dodająca rzęsom objętości. Święty Mikołaju, poprosimy!

