Ciepłe dzianinowe swetry to "must have" w szafie każdej kobiety. I chociaż większość z nas stawia tej zimy na klasyczne beżowe dzianiny, my tym razem postanowiliśmy zaprezentować wam nieco bardziej szaloną propozycję w kolorze różowym. Właśnie taki sweter udało nam się znaleźć w nowej ofercie Lidla o to za jedyne 24,99 zł. Piękne i niedrogie dzianiny możecie kupić w Lidlu od poniedziałku 18 stycznia. Swetry dostępne są również w sklepie internetowym Lidla.

Idealny sweter na zimę 2021 powinien być przede wszystkim ciepły. Kolor nie gra już tutaj zbyt dużej roli. Jeśli jesteście miłośniczkami kolorów ziemi, wybór beżu lub brązu będzie odpowiedni. Jeśli jednak chcecie zaszaleć, skuście się na przykład właśnie na róż!

Piękny różowy sweter z Reserved to nasza perełka. Sweter o swobodnym fasonie, uszyty z dzianiny o grubym splocie kosztuje 119,99 zł. Dostępny jest również w przybrudzonym błękitnym kolorze.

Mat. pras. Reserved

A tak wygląda bardzo podobny model z Lidla. Kosztuje zaledwie 24,99 zł. Będzie idealnym uzupełnieniem jasnych jeansów lub spódnicy o długości midi. Sweter w Lidlu dostępny jest w rozmiarach od XS do L.

Mat. pras. Lidl

Ciepłe dzianinowe swetry to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety tej zimy! Poniżej zobaczcie, jak i z czym gwiazdy miksują różowe swetry, na przykład Kasia Cichopek czy Małgorzata Rozenek-Majdan.