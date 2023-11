1 z 8

Ostatnio Anna Lewandowska zachwyca stylizacjami. Trenerka, która do tej pory głównie prezentowała się w sportowych zestawach, zaczęła stawiać na bardzo kobiece stroje, a także świetne swetry idealne na jesienno-zimowy sezon. Ma już sporą ich kolekcję, a każdy z nich chcemy mieć w swoich szafach! :) Nie inaczej jest w przypadku swetra, który niedawno zaprezentowała na Instagramie. Kobaltowy i oversize’owy sweter seksownie odsłaniał jej jedno ramię, a odcień doskonale pasował do jej urody. Zastanawiacie się, gdzie kupić podobne swetry? My już wiemy! Znajdziecie je w popularnych sieciówkach, takich jak: H&M, Reserved czy Mohito. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii podobne swetry wraz z cenami.

