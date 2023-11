1 z 8

Czy już najwyższa pora żeby okrzyknąć Annę Lewandowską mianem ikony stylu? Naszym zdaniem tak, ponieważ:

a) we wszystkim wygląda spoko

b) każda z rzeczy, którą na sobie pokaże natychmiast staje się hitem sprzedażowym

Nie jest to tylko nasza opinia – praktycznie każdy ze strojów guru dietetyki i fitnessu generuje falę komentarzy. Fanki żony Roberta Lewandowskiego chcą znać każdą markę jaką wybierze bardzo aktywna na Instagramie gwiazda. Albo – ewentualnie – odszukać odpowiednik jej stroju w sieciówkach.

Praktycznie z każdym nowym postem, Anna Lewandowska pokazuje nowy element garderoby, który natychmiast chcemy. Tym razem jest to prosta, beżowa parka, którą dietetyczka założyła na premierę książki piłkarza ręcznego Grzegorza Tkaczyka.

Ta prosta parka ma w sobie wszystko, czego potrzebujemy tej jesieni. Prosta, kojarząca się ze Skandynawią minimalistyczna estetyka, twarzowy kolor – no i mnóstwo praktycznych kieszeni. Znaleźliśmy dla was najlepsze parki z sieciówek – zajrzyjcie do galerii żeby je zobaczyć!

