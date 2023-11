1 z 13

Sukienka to obowiązkowy element garderoby każdej kobiety, a w związku z trwającymi jeszcze wyprzedażami możemy znaleźć prawdziwe perełki, w naprawdę atrakcyjnej cenie. Wiele modeli idealnie sprawdzi się w przyszłym sezonie. W ten sposób możemy uzupełnić wiosenną garderobę już teraz!

Finał wyprzedaży w sieciówkach

Wśród propozycji, które wybraliśmy dla Was do 60 zł znajdziecie modne dzianinowe sukienki, które idealnie komponują się z botkami lub z długimi kozakami. Niektóre modele kupicie już za 29 zł! Pojawia się też kilka propozycji z motywami kwiatowymi. One są prawdziwym hitem już od kilku sezonów i nadal będą jednym z trendów w sezonie wiosna-lato 2019.

Wybraliśmy też kilka sukienek w mocnych kolorach, które idealnie sprawdzą się nie tylko zimą, a ponadczasowe kroje gwarantują, że szybko nie wyjdą z mody. Na szczególną uwagę zasługuje musztardowy model z guziczkami, który kupimy w Reserved za 59 zł.

W jakich sklepach?

Wyprzedaże powoli zbliżają się do końca, a to oznacza, że obniżki w niektórych sklepach sięgają nawet 70%. To idealny moment, aby wybrać się na zakupy i kupić sukienkę, marynarkę czy buty z naprawdę dużą zniżką. H&M, Zara i Mohito oferują już przeceny do 70%. W Reserved możemy kupić niektóre modele sukienek już za 29 zł, a wieczorowe propozycje za 79 zł! Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jakie modele można jeszcze kupić do 60 zł.

