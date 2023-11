1 z 9

Metaliczne sukienki z sieciówek

Małgosia z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" wie, co modne! Stylowa rolniczka na nagraniu finałowego odcinka popularnego show Telewizji Polskiej pojawiła się ekstrawaganckiej kreacji, która na wszystkich zrobiła ogromne wrażenie. Małgosia miała na sobie seksowną minisukienkę, wyszywaną złotą nitkę. To model nawiązujący do kreacji światowej marki Balmain. Jednak nie trzeba wydawać majątku, by mieć podobną. W sieciówkach pojawiło się mnóstwo metalicznych sukienek, które doskonale sprawdzą się w okresie świąteczno-noworocznym.

Dla subtelnych - sukienki z delikatnymi haftami błyszczącą nitką. Dla odważnych - błysk totalny. Złoto czy srebro? Wybór należy do Ciebie! Zobacz nasze propozycje z takich sklepów jak H&M, Zara, Bershka i inne. Już od 80 zł!

