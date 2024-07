Dwa wielkie głosy polskiej sceny muzycznej. Dwie prawdziwe indywidualistki. Dwa różne style ubierania: Edyta Górniak i Kayah. Obie zdecydowały się na modny duet: czarny kombinezon plus szpilki w mocnym kolorze. Której ten eksperyment wyszedł, a której nie?

W drodze do studia Radia Zet Edyta postawiła na czarny total look (kombinezon, skórzana kurtka i kopertówka), który przełamała neonowymi szpilkami Christian Loubutin. Do tego długie kolczyki, Ray-Bany, rozwiana fryzura i... uśmiech! (dodatek uniwersalny - pasuje do każdej stylizacji :)

Kayah pojawiła się na premierze opery Wilhelm Tell w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Miała na sobie dość minimalistyczny kombinezon, który postanowiła ożywić charakterystyczymi dodatkami. Piosenkarka założyła zielone, satynowe szpilki oraz wełnianą, pomarańczową torebkę z oryginalnym, kolorowym łańcuszkiem.

Która gwiazda wygląda waszym zdaniem lepiej?

