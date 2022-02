Stylowa Izabela Janachowska zachwyca zdjęciami z wyjazdu do Rzymu! Te zestawy to hit na wiosnę 2022

Izabela Janachowska zdecydowała się na kolejną metamorfozę. To już kolejna spora zmiana w ostatnim czasie. Najpierw gwiazda Polsatu ścięła długie, blond włosy i postawiła na długość za ramiona. Teraz przyszedł czas na ostre cięcie i nowy kolor włosów. Fani Izabeli Janachowskiej są zachwyceni, a w komentarzach pojawiają się porówniania do jednej z największych gwiazd serialu "Dynastia"! Izabela Janachowska przeszła kolejną metamorfozę! Izabela Janachowska nie ukrywa, że w ostatnim czasie ma mocno napięty grafik. Praca, sesje zdjęciowe, udział w kolejnych projektach i remont nowego domu zajmują niemal cały jej czas. Była tancerka znajduje jednak czas na wyjścia z synkiem i od czasu do czasu odwiedza fryzjera. Gwiazda Polsatu właśnie pochwaliła się nową odświeżoną fryzurą i trzeba przyznać, że wygląda rewelacyjnie. Na uwagę zasługują nie tylko krótsze włosy, ale również nowy odcień blondu. Tylko spójrzcie na efekt metamorfozy Izabeli Janachowskiej. Zmiana na plus? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Izabela Janachowska (@izabelajanachowska) Zobacz także: Izabela Janachowska zapytana wprost o ciążę! Jest komentarz Nowy look Izabeli Janachowskiej zrobił ogromne wrażenie na jej fanach, którzy nie szczędzą słów zachwytu i porównują nową fryzurę i makijaż do kultowej postaci z "Dynastii". Krystle z Dynastii 💁‍♀️😊 Look z "Dynastii" :) przepiękne włosy i make up ❤️🔥 Krystle Janachowska-Carrington 😍🔥 Długość włosów...