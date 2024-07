2 z 7

Nie każdy lubi takie połączenia, ale nie da się ukryć, że Maffashion śledzi zagraniczne wybiegi. Golfy to must have na jesień i nadchodzącą zimę. Fajnym akcentem w tej stylizacji jest wystająca spod za dużego swetra brokatowa spódnica. Wydawać by się mogło, że te tkaniny w ogóle ze sobą nie będą współgrafy. Tymczasem Maffashion udowodniła, że można to zrobić bardzo umiejętnie. Spódnica i kozaki za kolano nadały całej stylizacji wieczorowego charakteru.