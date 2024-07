Jessica Mercedes została doceniona przez zagraniczne media na Paris Fashion Week! Jedna z najpopularniejszych blogerek w kraju poleciała kilka dni temu do stolicy mody, aby wziąć udział w pokazach haute couture. Polskę reprezentowała również Doda, która zachwyciła stylizacją w sukience Agnieszki Maciejak. Styl blogerki został dostrzeżony przez bardzo prestiżowe, światowe portale modowe: wmgazine.com, WWD i Vogue! Jesteście ciekawi, jak Jessika wyglądała na tej ważnej imprezie?

Jessica Mercedes na Paris Fashion Week

Pierwsza stylizacja wzbudziła bardzo dużo emocji. Jest oryginalnie i w stylu high fashion, dlatego Jess nie mogła pozostać niezauważona! A co miała na sobie? Furorę zrobiła dżinsowa kurtka ze sklepu & Other Stories, którą zauważył portal wmgazine.com. Do tego Jessica Mercedes dobrała szerokie spodnie i dłuższą tunikę z rozcięciem z kolekcji H&M Studio oraz granatową torebkę Valentino i okulary Celine.

Jessica Mercedes na Paris Fashion Week

Poza tym blogerka jest niezwykle szczęśliwa, gdyż poza wmgazine.com jej stylizację dostrzegł jeden z najbardziej prestiżowych portali zajmujących się modą na świecie - Women's Wear Daily! Styliści, którzy tam pracują docenili oryginalność i konsekwencję w tym zestawie. My oczywiście gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych ciekawych modowych inspiracji!

Jessica Mercedes wyróżniona przez zagraniczne media

Poza tym wyróżnienie Jessice Mercedes przyznał magazyn Vogue! Nie jesteśmy zdziwieni i jeszcze raz gratulujemy!

Jessica Mercedes wyróżniona przez Vogue!

Z kolei na kolejny pokaz - domu mody Maison Anoufa, na którego zaproszenie Mercedes poleciała - blogerka wybrała czarny total look. Wyglądała bardzo seksownie! Kozaki i płaszcz to dzieła francuskiego projektanta, które nam osobiście bardzo przypadły go gustu. A Wam, która stylizacja podoba się bardziej?'

Druga stylizacja Jessiki Mercedes na Paris Fashion Week

