W tym sezonie świętujemy wielki powrót lat 80.! A jaki jest najbardziej charakterystyczny element mody tego okresu? Wielkie, przerysowane ramiona - niczym w stylizacjach z kultowej „Dynastii’’! Trend ten jako pierwsze podchwyciły jedne z najodważniejszych polskich fashionistek - Joanna Horodyńska oraz Macademian Girl - na gali Kobieta Roku Glamour (zobacz: Farna, Ślotała, Kręglicka i inni na gali Kobieta Roku Glamour). Której wyszło to lepiej?

Pierwszą rzeczą, jaka rzucała się w oczy u Joanny Horodyńskiej, była zmiana koloru włosów - ciemnowłosa stylistka została jasną blondynką! Kiedy już oswoiliśmy się z nową fryzurą baczniej przyjrzeliśmy się stylizacji. Joanna połączyła dwie przeciwstawne tendencje - minimalizm z maksymalizmem. Wybrała czarną sukienkę oversize o pudełkowym fasonie. Mocny akcent padł właśnie na rękawy - wielkie, przerysowane, w kolorze kobaltowym, podkreślone dodatkowo dużymi, różowymi kwiatami. Do tego kobaltowa torebka oraz czarne buty typu loafers od Gucciego (ok. 2500 zł); makijaż i fryzura stanowiły neutralne tło.

Macademian Girl poszła na całość - jej stylizacja to dosłowne przeniesienie do lat 80.! Biały, teksturowany kombinezon z bardzo obszernymi rękawami ozdobionymi złotymi kulkami (projekt: POCA & POCA), spod których wychodzą szmaragdowe, satynowe rękawiczki. Do tego (uwielbiany przez blogerkę) turban, złote szpilki oraz całe mnóstwo sztucznej biżuterii (ByDziubeka). Oto kwintesencja stylu Macademian Girl!

Jak sądzicie - do której gwiazdy ten styl bardziej pasuje? Weźcie udział w sondzie!

Joanna Horodyńska

Macademian Girl