Bal Fundacji TVN - Nie Jesteś Sam to jedna z najważniejszych imprez charytatywnych, która co roku przyciąga tłumy gwiazd, sportowców, przedstawicieli świata biznesu i dziennikarzy. Zebrani goście tradycyjnie wspierają podopiecznych fundacji, przekazując datki. Co więcej podczas Balu Fundacji TVN miało miejsce wiele ważnych showbiznesowych wydarzeń. Tutaj po raz pierwszy razem publicznie pojawili się Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski, a podczas balu w 2015 roku Piotr Woźniak-Starak oświadczył się Agnieszce Szulim.

Reklama

Na tegorocznym balu tradycyjnie pojawiła się śmietanka polskiego show-biznesu. Nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej, Małgorzaty Kożuchowskiej, Małgorzaty Rozenek, Magdy Mołek, Kingi Rusin, Mariny, Doroty Wellman, Izabeli Janachowskiej z mężem, Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, Mai Ostaszewska czy Edyty Górniak.