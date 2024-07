Na gali New York City Ballet Sarah Jessica Parker udowodniła, że Carrie Bradshaw wciąż ma się dobrze!(zobacz: Sarah Jessica Parker pochwaliła się BARDZO wąską talią. Trzyma figurę Carrie) Tego wieczoru aktorka miała na sobie błyszczącą, srebrną suknię z rozcięciem do połowy uda - to projekt z jesienno-zimowej kolekcji Zuhair Murad. Sarah dobrała do niej małą, bordową torebkę z cekinów oraz srebrne, zapinane w kostce szpilki z czubem. Stylizację uzupełniła dużą ilością błyszczącej biżuterii.

Reklama

Sarah Jessica Parker związała włosy w duży, elegancki kok, który potęgował wrażenie, że gwiazda „Seksu w wielkim mieście’’ wciąż wygląda jak młoda Carrie Bradshaw! Jej twarz oraz figura niemalże się nie zmieniły. Ciężko nam uwierzyć, że aktorka w marcu skończyła 50 lat. Czy Sarah Jessica Parker się nie starzeje? Oceńcie sami!

Zobacz: Smutna Sarah Jessica Parker przed studiem TV. Uwagę zwracała błyszczącymi butami

Zobacz także

Sarah Jessica Parker

EastNews

EastNews

EastNews

EastNews

Reklama

Zuhair Murad, kolekcja jesień-zima 2015