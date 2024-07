Uśmiechnięta Karlie Kloss została przyłapana przez paparazzi na jednej z nowojorskich ulic. Modelka wychodziła ze swojego apartamentu w bardzo ciekawej - i odrobinę wiosennej! - stylizacji. Gwiazda miała na sobie asymetryczną, czarno-białą sukienkę A.W.a.K.E, do której dobrała metaliczną torebkę Balenciaga, czarne szpilki Toma Forda oraz bransoletkę Tiffany and Co. My jesteśmy zachwyceni dziewczęcą stylizacją Karlie! A wy?

