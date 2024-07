Inspiracją dla stylizacji w stylu punk jest światopogląd subkultury punkowej, która stawia na indywidualizm. Ma się on wyrażać nie tylko przez strój pełen kolców i ćwieków, lecz także przez fryzurę np. irokezy, agresywny makijaż i – przede wszystkim – postawę wobec świata, która sprzeciwia się systemom.

Styl punkowy jest idealny dla twórczych buntowników. Oznacza nie tylko sposób ubierania się, lecz także pewną ideologię. Jest przypisany do przedstawicieli subkultury, którzy zakładają punkowe stylizacje na co dzień lub tylko od czasu do czasu pozwalają sobie na modową ekstrawagancję. Styl punkowy może jednak stanowić inspirację dla wszystkich – łatwo przemycić z niego elementy, które przełamią klasyczny look, nadając mu zadziorności.

Punk – subkultura a muzyka i ideologia

Subkultura punk wyrosła wokół gatunku muzycznego, który w latach 70. (a w Polsce – 80.) łączył młodych ludzi w buncie przeciwko systemowi, autorytetom i tradycyjnym wartościom. Punkowcy od zawsze sprzeciwiali się podziałom, dyskryminacji i przemocy. Mimo to do dziś przedstawiciele tej subkultury postrzegani są przez pryzmat stereotypów – ideologia punków nie kojarzy się z hasłami wolnościowymi i równościowymi, lecz z wandalizmem i agresją. Kontrowersje wywołuje zwłaszcza wygląd punkowców. Jednakże styl punkowy obejmuje nie tylko strój, ale przede wszystkim sposób bycia.

Styl punk w modzie – ubrania i dodatki dla punk girl i punk boy

Anarchia i destrukcja to naczelne hasła subkultury punków. Wbrew pozorom punkowcy nie poprzestają na burzeniu – proponują własne rozwiązania, także w modzie. Nie uznają gotowców, ich garderoba naznaczona jest indywidualizmem. Kupują ubrania w second handach (skóry, koszule we wzory, kurtki i spodnie jeansowe), a następnie przerabiają je tak, by nabrały oryginalnego, drapieżnego wyglądu. Używają do tego ćwieków, agrafek i innych metalowych elementów. Przedzierają, naszywają, łączą faktury i wzory. Cenią wygodę, luz, ale nie rezygnują ze stylu, który musi być ekspresywny, stąd duża ilość wyrazistych ozdób – kolców, łańcuchów, tuneli w uszach i kolczyków na całym ciele. Wśród punkowych kolorów królują czerń, biel i czerwień, ale mogą je zastąpić także krzykliwe barwy, zestawione ze sobą na zasadzie kontrastu.

Punkowe fryzury i makijaż

Styl punkowy wydaje się chaotyczny i przeładowany niezliczoną ilością dodatków. Trudno jednak mówić o nonszalancji w układaniu fryzury na punka – utrzymanie irokeza z długich włosów jest czasochłonne i pracochłonne. Takie uczesanie wygląda widowiskowo, kiedy włosy pomalowane są na nienaturalny kolor. Dla punków nie ma ograniczeń, w jednej fryzurze mogą pojawić się różne barwy w dowolnych połączeniach (najczęściej jednak z czernią). Wielu przedstawicieli tej subkultury włosy na irokeza zapuszcza tylko na czubku głowy, a pozostałą część goli, tworząc na niej jakiś wzór (np. panterkę). Taka sama kreatywność dotyczy punkowego makijażu, stosowanego zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Najważniejsza jest w nim gruba, czarna kreska wzdłuż linii rzęs, mocno podkreślająca spojrzenie. Występuje często w połączeniu ze smokey eyes rozciągniętym również na dolną powiekę. Kredka czy eyeliner to dla punka narzędzia twórcze – służą nie tylko do malowania oczu, ale także do rysowania wzorów na całej twarzy (gwiazdek, serc, łez itp.). Wzory takie najlepiej prezentują się na bladej cerze (oprószonej np. pudrem ryżowym), w połączeniu z ciemną lub krwistoczerwoną pomadką na ustach.