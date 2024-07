Alladynki, sindbady, haremki lub pumpy – wszystkie te nazwy oznaczają spodnie z szerokimi nogawkami i obniżonym krokiem. Alladynki pasują szczególnie osobom z długimi nogami. Osoby niskie i o krótkich nogach także mogą je nosić i wyglądać dobrze, pod warunkiem że założą buty na obcasie.

Odpowiednie buty do alladynek

Alladynki to spodnie, które przez swój fason skracają sylwetkę. Z tego powodu, aby dobrze wyglądać w sindbadach mimo niezbyt dużego wzrostu, warto zestawić je z wysokimi butami – szpilkami czy koturnami. Alladynki wyglądają też dobrze w połączeniu z płaskim obuwiem, m.in. balerinami. Warunkiem udanej stylizacji z wykorzystaniem haremków jest dostosowanie wysokości butów tak, by się optycznie nie skrócić.

Wzorzyste haremki dodadzą kształtów

Marszczenia w okolicach bioder i obniżony krok zamaskują sylwetkę w typie tuby, czyli pozbawioną talii i większego biustu oraz bioder. Tym bardziej gdy będą uszyte z wzorzystej tkaniny. Szczupłe kobiety i te, które chcą zamaskować brak krągłości, mogą nosić wielobarwne sindbady w różnorodne desenie. Panie o pełniejszych kształtach natomiast o wiele lepiej będą wyglądały w jednolitych alladynkach.

Dodatki sprawią, że alladynki będą pasowały na różne okazje

Sindbady są spodniami dobrze komponującymi się z prostą górą. Wychodząc na miasto, warto założyć bluzkę przylegającą do ciała i niezbyt długą. Nieco dłuższa bluzka czy tunika może zniekształcić sylwetkę. Haremki można nosić także do pracy, o ile oczywiście nie jest to praca w urzędzie czy w banku albo innym miejscu z obowiązującym dress codem. Spodnie alladynki będą dobrze wyglądały w towarzystwie np. koszulowej bluzki, a nawet marynarki. Wiele zależy od tkaniny, z jakiej są uszyte, i od tego, jak nisko jest krok.