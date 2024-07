Spódnica z koła to jeden z najbardziej uniwersalnych fasonów w kobiecej garderobie. Pasuje do prawie każdej figury i można ją założyć na każdą okazję zarówno do teatru, jak i na spacer ze znajomymi. Nadaje kobiecym kształtom odpowiednie proporcje i dziewczęcy urok.

Reklama

Pasuje do niej gładka góra oraz balerinki.

Spódnica uszyta z koła jest rozkloszowana i zwiewna, dlatego warto sięgnąć po nią wybierając się na dyskotekę czy na przejażdżkę rowerem. Mimo że jest elegancka, zapewnia wygodę i swobodę ruchu.

Zobacz także

Jak uszyć spódnicę z koła

Spódnica z koła jest szyta z jednego kawałka materiału. Najczęściej na górze jest marszczona lub plisowana. Czasami jest ściągana na gumce, a czasem wszywany jest do niej suwak. Może być jednokolorowa lub wzorzysta (w kwiaty, z motywem zwierzęcym lub geometrycznym).

Komu pasuje spódnica z koła?

Prawie każda kobieta może nosić spódnicę uszytą z koła, ponieważ podkreśla ona talię, maskuje zbyt obfite biodra i pośladki, ale również wysmukla sylwetkę i kształtuje nogi. Polecana jest kobietom o sylwetce klepsydry, jabłka, gruszki czy cegły. Najlepiej poprawia proporcje ciała u pań o kształcie wazonu - wyrównuje dysproporcje pomiędzy szerokimi barkami a wąskimi biodrami. Długość spódnicy z koła determinuje jednak wygląd nóg:

spódnica z koła w wersji mini (przed kolano) polecana jest kobietom o idealnych nogach – wysmuklonych udach i łydkach,

w wersji midi (do kolan) polecana jest kobietom o masywniejszych nogach, ponieważ taka długość zamaskuje problematycznie wyglądające uda, a wysmukli łydki,

w wersji maxi (do połowy łydki) polecana jest kobietom o masywnych udach, ale smukłych łydkach (jeżeli posiadają rozbudowane łydki to ten krój tylko poszerzy dodatkowo nogę w łydce).

Z czym nosić spódnicę z koła?

Spódnica z koła jest bardzo uniwersalną częścią kobiecej garderoby, przez co wiele fasonów bluzek, swetrów czy żakietów do niej pasuje. Można założyć do niej:

dopasowany top,

T-shirt,

bluzkę na ramiączkach, z rękawem 3/4 czy długim rękawem,

żakiet oversizowy, na jeden guzik czy typu Chanel,

sweterek,

kamizelkę,

kurtkę krótką, skórzaną.

Spódnica z koła odnajdzie się najlepiej w stylizacji glamour, w wersji midi lub maxi. Często pojawia się również w stylu vintage czy rock romantic. Tworząc stylizację, nie można zapominać o dodatkach. Świetnie do niej pasują:

Reklama