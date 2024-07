Spódnica tuba występuje najpowszechniej w długości midi, podkreślając nogi, pupę, biodra, maskując okrąglejsze uda i wystający brzuch. Dodatek obowiązkowy to szpilki, jednak rezygnacja z niego na rzecz umiejętnie dobranych botków może się opłacić.

Charakterystyka spódnicy tuby

Spódnica tuba, nazywana również ołówkową, jest dopasowana w biodrach i lekko zwęża się ku dołowi. Występuje w 3 długościach: mini, midi (zazwyczaj najkorzystniejsza; zarówno do kolana, jak i poniżej) i maksi (może znacząco ograniczać swobodę ruchów). Najodpowiedniej wygląda na paniach o sylwetce klepsydry - z większym biustem, wąską talią, szerszymi biodrami i masywnymi udami, a także jabłka - z wystającym brzuszkiem. Wysoki stan idealnie zamaskuje zaokrąglenia na wysokości talii, boczny zamek je spłaszczy, a prostszy krój przykryje potężniejsze uda. Długość midi w niezbyt wyzywający sposób podkreśli zgrabne nogi i pośladki, ciemny kolor wyszczupli. Przy jednoczesnej dużej pupie, masywnych udach i szerokich biodrach tuba nie będzie dobrze wyglądać, a kobieta nie będzie czuć się w niej swobodnie. Najlepszym testem na długość spódnicy będzie przesuwanie jakiejkolwiek spódnicy od kostek w górę nóg i obserwacja, w którym momencie nogi prezentują się najładniej. Przy tym ćwiczeniu warto poprosić o pomoc obiektywną koleżankę.

Do czego nosić spódnicę tubę

Tuba jest hitem wśród celebrytek, warto więc zwrócić uwagę na to, co do niej dobierają. Szczególnie cenią sobie bandażowe spódnice i sukienki od Herve Leger'a, który spowodował powrót do łask spódniczki mini tuby z lat 90. XX wieku. Szpilki to pozycja obowiązkowa, aby dopełnić klasycznego, kobiecego look'u. Oto kilka propozycji noszenia tub:

wyłożona na wierzch gładka koszulka bokserka lub biały bądź czarny T-shirt będą idealnym tłem dla spódniczki mini w azteckie wzory i długiego naszyjnika;

jednokolorową krótką spódnicę o ciekawej strukturze dobrze uzupełnimy rockową koszulką z nadrukiem, narzuconą jeansową kurtką i biker boots'ami;

obszerniejszy, fabrycznie podarty sweter ze zrolowanymi rękawami wypuszczony na jaskrawą maxi tubę, etniczna biżuteria, botki a'la Emu;

zapięta pod szyję koszula w wyrazistym kolorze z wywiniętymi rękawami wpuszczona do ciemnej tuby midi, klasyczne czarne szpilki i torebka, dużo grubych, srebrnych łańcuchów;

na gorącą randkę wybrać można drapieżny wzór w panterkę na spódnicy midi, gładkie szpilki, czarną skórzaną kurtkę.

Na jaką okazję pasuje spódnica tuba

Dzięki swej elastyczności tuby są wygodne, dopasowują się do ciała. Jeżeli więc dobierzemy najkorzystniejszą dla siebie długość, mamy strój idealny na większość okazji, który idealnie podkreśli kobiece kształty.