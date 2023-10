Projektanci nie bali się wyrazistych kolorów w tym sezonie. Choć na wiosennych wybiegach mocną pozycję zdobyły pastele i monochromtycznych looki, w kolekcjach nie zabrakło też neonów. Trend ten wykorzystała ostatnio Sonia Szklanowska, która pojawiła się w studio Dzień Dobry TVN w wyrazistym, zielonym garniturze. Uczestniczka drugiej edycji „Hotelu Paradise” postawiła na model z modnymi, szerokimi nogawkami projektu Sary Zalewskiej za 730 zł (tego typu garnitury pojawiły się m.in. na wybiegu Balmain). By podkreślić talię, gwiazda założyła również pasek z mini torebkami marki Paulina Schaedel za 180 zł.

Wściekle neonowy seledynowy kolor to jeden z najmodniejszych kolorów wiosny 2021.

East News

Podobne garnitury są dostępne również w wielu innych sklepach internetowych. Jednym z nich jest Shein, gdzie kosztuje on około 225 zł. Komplet świetnie sprawdzi się na co dzień z krótkim topem i sneakersami vintage. Na wieczór natomiast warto połączyć go z sandałkami lub klapkami na obcasie i braletką albo w odważnej wersji założyć marynarkę na nagie ciało.

Mat. prasowe

Jak oceniacie hitowy garnitur Soni Szklanowskiej? My jesteśmy zachwyceni i szanujemy... za odwagę!