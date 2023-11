Sylwia Przybysz doskonale zdaje sobie sprawę, że bez sneakersów trudno sobie wyobrazić letnie stylizacje! To w końcu bez wątpienia najpopularniejszy model obuwia ostatnich miesięcy i absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.

Sneakersy wciąż nosimy i nosić będziemy jeszcze nawet jesienią, dlatego jeśli jeszcze nie masz tego typu obuwia, to pora to w końcu zmienić! Zwłaszcza teraz, gdy w popularnych sieciówkach i w sklepach internetowych wciąż trwają wyprzedaże. Dzięki temu modne sneakersy możesz kupić w dużo niższych cenach.

Sneakersy w stylu Sylwii Przybysz na wyprzedaży

Sylwia Przybysz swoje sneakersy znalazła w sklepie internetowym Renee. Teraz jej buty można kupić za 69,99 złotych - zostały przecenione z 89,99 złotych. Oczywiście w ofercie tego sklepu i wielu innych znajdziesz inne modne i stylowe sneakersy, w których pochodzisz kolejnych kilka miesięcy. Gdy już upolujesz idealny model tych butów, śmiało noś je jak Sylwia Przybysz - z letnimi sukienkami! Sneakersy są wyjątkowo uniwersalnym obuwiem i doskonale sprawdzają się w nieoczywistych połączeniach, a więc właśnie z sukienkami czy spódnicami. Doskonale wyglądają noszone również z klasycznymi dżinsami i marynarką.

Zobaczcie poniżej, gdzie i w jakich cenach kupicie sneakersy w sieciówkach na wyprzedażach.