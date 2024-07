3 z 4

Miranda Kerr stanęła przed ołtarzem w zainspirowanej ikoniczną suknią ślubną księżnej Monako Grace Kelly. Kto odpowiada za ten zachwycający projekt? Nie kto inny jak Maria Grazia Chiuri, dyrektor kreatywna Diora. Suknia Kerr pochodzi z tegorocznej kolekcji haute couture, którą Chiuri prezentowała w Tokio. „Myślę, że każda dziewczyna marzy o sukni ślubnej od Diora", powiedziała supermodelka amerykańskiemu Vogue'owi. „Pomyślałam sobie, że jeśli ona ma na to ochotę, to możemy spróbować", dodała, odnosząc się do nowej dyrektor kreatywnej francuskiego domu mody.