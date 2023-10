Idealna kurtka przejściowa na wiosnę 2021? Agnieszka Woźniak-Starak, prowadząca "Dzień Dobry TVN" już ją znalazła. Gwiazda zdecydowała się na ultra modną oversizową skórzaną kurtkę z frędzlami, którą zestawiła z czarnymi leginsami, białym t-shirtem z nadrukiem oraz czarnymi zamszowymi kozakami z ukrytym koturnem od Isabel Marant (Vitkac, 1935 złotych). Naszą uwagę przykuła najbardziej koszulowa kurtka Woźniak-Starak. Taki model jest jednym z najgorętszych hitów wiosny 2021. Podobne kurtki przejściowe możesz kupić teraz w wielu sieciówkach dostępnych online. Podobne modele udało nam się znaleźć w Mohito, Reserved, Sinsay czy Born2Be.

Czarna oversizowa kurtka koszulowa w stylu Agnieszki Woźniak-Starak to totalnie grungowy klimat, w którym dziennikarka jest dosłownie zakochana.

1. Czarna klasyczna ramoneska z Reserved za 139,99 zł to nasz numer jeden. Taką kurtkę przejściową, która sprawdzi się idealnie nie tylko wiosną, ale i jesienią, powinna mieć w szafie każda z nas. Dlaczego? To chyba najbardziej uniwersalny model kurtki, jaki zaprojektowano na świecie do tej pory. Będzie pasować dosłownie do wszystkiego!

2. Czarna jeansowa kurtka z frędzlami z Sinsay za 99,99 zł znalazła się w naszym zestawieniu nie bez powodu! Frędzle na rękawach i plecach będą pięknie unosić się w powietrzu, kiedy będziesz się ruszać i zrobią niesamowity efekt wow! Sama Agnieszka Woźniak-Starak założyłaby taką kurtkę w piękny wiosenny dzień.

3. Jeansowa kurtka z frędzlami i perełkami od Renee to model Nephenoire. Kosztuje 269,99 zł. Kurtka Nephenoire to jeansowy model o luźnym kroju. Ozdobiona jest cyrkoniami, ćwiekami oraz frędzelkami na wysokości klatki piersiowej oraz na plecach. Będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli jesteś fanką luźnych i wygodnych, a zarazem efektownych kurtek!

4. Kurtka ramoneska w kolorze czarnym, Mohito, 99,99 zł. Kurtka typu ramoneska wykonana z imitacji skóry kosztuje niecałe 100 złotych, a ma piękny i klasyczny krój. Pięknie podkreśli twoją sylwetkę - spójrzcie tylko na talię modelki!

5. Sztruksowa koszula oversize w kolorze czarnym z Reserved kosztuje teraz 49,99 zł (wcześniej 89,99 zł). Co prawda ten model jest bez frędzli, ale kształtem przypomina kurtkę Agnieszki Woźniak-Starak.

Na który z modeli się skusisz?