Oto najmodniejsze buty na wiosnę 2021. Ten model ma Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek. Kupisz je za 60 złotych

Loafersy, na które zdecydowała się zarówno Agnieszka Woźniak-Starak, jak i Małgorzata Rozenek, to niestety droga opcja dla miłośniczek ciężkich butów na masywnej traktorowej podeszwie. Ten model od Gucci kosztuje 3600 złotych. My postanowiliśmy zrobić przegląd loafersów, czy inaczej mokasynów, w sieciówkach dostępnych w Polsce - w o wiele niższych cenach. Oto one! Ceny zaczynają się już od 69 złotych, dlatego tym bardziej warto zawiesić na nich oko na dłużej. Skusisz się?

Spójrzcie, jak najmodniejsze buty sezonu wiosna-lato 2021 noszą Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak.

1. Półbuty CARINII ze złotym łańcuchem, 419 zł

2. Beżowe mokasyny Colette od DeeZee możesz teraz kupić za 69,99 zł (wcześniej 139,99 zł).

To dokładnie ten model.

Ten sam model był jeszcze do niedawna dostępny w czarnym kolorze. Niestety bardzo szybko się wyprzedał.

3. Kolejna propozycja to czarne mokasyny z Reserved. One najbardziej przypominają model, na który zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek. Model z Reserved kosztuje 159,99 zł.

4. Czarne mokasyny z łańcuszkiem KARINO, 339 złotych

5. Na koniec propozycja od marki House za 119,99 zł. Ten model ma akurat zamiast złotego - srebrny łańcuszek.

Jak nosić mokasyny? Mokasyny to klasyka sama w sobie. Ten model butów pokochały kobiety na całym świecie oraz wszystkie domy mody. Pasują dosłownie do wszystkiego, swój fenomen zawdzięczają uniwersalności i prostocie, która zawsze dobrze wygląda.