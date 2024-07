Selena Gomez pojawiła się na balu organizowanym przez UNICEF w Beverly Hills. Trzeba przyznać, że wyglądała dość wyjątkowo! Zaprezentowała bowiem czerwoną skórzaną suknię z kolekcji domu mody Louis Vuitton. Kreacja kusiła bardzo głębokim dekoltem i licznymi wycięciami w kształcie kwiatów. Bardziej seksownej gwiazdy na balu UNICEF-u nie dostrzegliśmy! A Wy co myślicie o jej kreacji? Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

