Katarzyna Cichopek aktywnie korzysta z wakacji. Aktorka niedawno wraz z rodziną spędzała urlop w słonecznej Grecji, a teraz przyszedł czas na relaks na Mazurach. Gwiazda w ostatnim czasie może pochwalić się świetnym wyczuciem stylu i często publikuje swoje wakacyjne stylizacje na Instagramie. Na szczególną uwagę zasługuje seksowna, czerwona sukienka, którą pokochało wiele gwiazd! Znamy jej markę.

Katarzyna Cichopek w seksownej czerwonej sukience

O Katarzynie Cichopek śmiało możemy powiedzieć, że kocha sukienki. Gwiazdę "M jak miłość" rzadko widujemy w spodniach czy garniturach. Za to sukienki każdej długości nosi bardzo chętnie, szczególnie latem. Ostatnio aktorka opublikowała nowy wakacyjny look. Złożyła się na niego plażowa sukienka w ognistym czerwonym kolorze z odważnym dekoltem na plecach. Jest to propozycja marki LilaLou, za którą zapłacicie 150 zł.

W sezonie letnim wybierało ją wiele gwiazd, szczególnie na egzotyczne wakacje. W podobnych modelach fotografowały się Anna Wendzikowska czy też Izabela Janachowska.

Instagram

Kto zrobił Katarzynie Cichopek tak urocze zdjęcie?

Aktorka w opisie do zdjęcia zdradziła, że autorem tej pięknej fotografii jest jej syn:

W obiektywie syna ❤️ moja pocztówka z Mazur. Miłego wieczoru ???? - napisała pod zdjęciem aktorka.

Gwiazda musi być dumna ze swojego syna, któremu udało się uchwycić tak ciekawe ujęcie. Bardzo prawdopodobne, że zobaczymy więcej zdjęć jego autorstwa zrobione podczas rodzinnych wakacji. W końcu fanki Katarzyny Cichopek są zachwycone talentem jej syna i wróżą mu artystyczną przyszłość:

- Rośnie Ci artysta ❤️❤️ - Oj synus robi piękne zdjęcia robią wrażenie pozdrawiam???? - Rewelacja ???? świetny fotograf ???? a modelka śliczna - Piękna kobieta w cudownym ujęciu - czytamy w komentarzach.

Podoba Wam się ten model sukienki? Sądzicie, że gwiazda wygląda dobrze w czerwieni?

Po słonecznej Grecji przyszedł czas na odpoczynek na Mazurach

Instagram

Katarzyna Cichopek chętnie publikuje letnie stylizacje

Instagram