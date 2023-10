Sezon jesienno-zimowy wiąże się nie tylko z innymi kosmetykami do pielęgnacji, ale też makijażu. Dotyczy to zarówno podkładów i pomadek, jak i tuszy do rzęs. Panująca na zewnątrz wilgotność to prawdziwa szkoła przetrwania dla mascar i często te, które świetnie sprawdzały się latem teraz się rozmazują. W trudnych warunkach świetnie radzi sobie jednak tusz Bambi Eyes False Lash marki L’Oreal Paris, który na promocji w Rossmannie jest przeceniony o ponad 30 procent i kosztuje 42,99 zł.

Wydłużający tusz z Rossmanna

Mascara Bambi Eye to świetny wybór dla osób, które lubią, gdy rzęsy wyglądają naturalnie, a oczy wydają się bardziej otwarte i optycznie większe. Kosmetyk ma silikonową szczoteczkę, która wymaga trochę ostrożności, by nie ubrudzić skóry powiek. Kolor produktu jest bardzo nasycony i głęboki. Po aplikacji włoski rzeczywiście są zauważalnie dłuższe i uniesione oraz wyglądają na grubsze. Szczoteczka dobrze je rozczesuje, więc spokojnie można nałożyć więcej warstw produktu bez obaw o grudki. Formuła tuszu jest bardzo trwała i nie kruszy nawet kiedy jest na rzęsach dosłownie od rana do nocy. Na wizażu produkt został oceniony na 4,6/5.

„Na wstępie napiszę, iż generalnie nie przepadam za tuszami z L'Oreal, ale ten wspaniale podkręca rzęsy oraz wydłuża je i pogrubia. Ma kolor głębokiej czerni. Nie skleja włosków i szybko zasycha, dzięki czemu nie odbija się na powiekach. Wymaga wprawy przy malowaniu, ale można pokusić się o stwierdzenie, że daje efekt sztucznych rzęs.”

„Aktualnie mój ulubiony tusz. Jest naprawdę bardzo czarny. Ma świetną silikonową szczoteczkę, która bardzo dobrze rozczesuje włoski. Rzęsy są pogrubione, wydłużone i podkręcone. Po 11 godzinach zauważyłam, że minimalnie się pokruszył.”

„Dzięki tej mascarze pierwszy raz w życiu otrzymałam komplement od obcej osoby odnośnie moich rzęs. Bambi Eye faktycznie wydłuża rzęsy, ale przy tym ich nie skleja, tylko ładnie rozdziela. Do tego mocno je przyciemnia i sprawia, że wyraźnie odcinają się na tle każdego makijażu. Ładnie pachnie, ma wygodne opakowanie i świetną szczoteczkę, która nie jest za duża i da się nią spokojnie umalować także dolne rzęsy"- komentują wizażanki.