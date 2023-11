1 z 5

A może by tak rzucić to wszystko i kupić zegarek, z którym nie rozstawał się jeden z najbardziej legendarnych aktorów Hollywood? Ikoniczny Rolex Daytona, który należał do Paula Newmana został właśnie sprzedany podczas licytacji zorganizowanej przez dom aukcyjny Phillips w Nowym Jorku za… 17,8 miliona dolarów, czyli jakieś 65 milionów złotych.

Zobaczcie ten ikoniczny zegarek i poznajcie jego historię w naszej galerii.

