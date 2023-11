Zegarek to dla wielu osób wyznacznik luksusu. Nic w tym dziwnego, bo wiele modeli to inwestycja na długie lata. Warto zatem zainwestować w coś, co będzie faktycznie uniwersalne i warte swojej ceny.

Taka jest właśnie linia zegarków AIKON od Maurice Lacroix – ponadczasowa i naprawdę piękna.

To jednak nie wszystko, projektantom marki udało się stworzyć linię, która jest rozpoznawalna na pierwszy rzut oka.

Okrągła koperta nowego zegarka AIKON dumnie prezentuje okazały pierścień, który utrzymywany jest przez sześć solidnych „ramion”, natomiast model FIABA zachwyca swoją opływową formą oraz luksusowemu wykończeniu. Dzięki tak charakterystycznemu wzornictwu, trudno będzie pomylić modele AIKON czy FIABA z jakimkolwiek innymi zegarkami.

Linia AIKON to połączenie sportowego stylu i ducha fashion, linia FIABA to typowe modele biżuteryjne, bardzo klasyczne o wyjątkowej subtelnej linii. Pomimo że obie linie łączą wspólne cechy, to wprawne oko jest w stanie zauważyć subtelne różnice. Na kopercie i bransolecie AIKON znajduje się szereg zdecydowanych linii, natomiast FIABA to delikatna konstrukcja.

Modele AIKON i FIABA to wyjątkowe zegarek zaprojektowany z myślą o eleganckich, pewnych siebie kobietach ceniących luksus i nieakceptujących kompromisu.

Piękno koperty ze stali szlachetnej podkreślone jest tarczą: srebrną, czarną lub wykonaną z masy perłowej. W jednym z wariantów – masę perłową komplementują diamentowe indeksy, a także diamenty na pierścieniu koperty.

Możliwość wyboru to kluczowy aspekt posiadania zegarka Maurice Lacroix. Znajdziesz w niej zegarki z diamentami na skórzanym pasku oraz na ekskluzywnej pięciorzędowej bransolecie wykonanej z wysokiej jakości stali szlachetnej.



W modelu AIKON dzięki zakręcanej koronce i wodoszczelności 10ATM zegarek zaspokoi także oczekiwania aktywnej kobiety, która chce wyglądać ekskluzywnie w każdej chwili – nawet podczas nurkowania.

