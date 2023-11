Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Wydaje płyty, koncertuje, bierze udział w reklamach i sesjach zdjęciowych. Efektami jednej z nich pochwaliła się na Instagramie, gdzie opublikowała swoje zdjęcie w bikini.

Młodziutka artystka już wcześniej potrafiła zaskoczyć swoimi stylizacjami, ale tak odważnych zdjęć jeszcze nie publikowała. Zobaczcie i oceńcie sami, jak wypadła!

Roksana Węgiel w stroju kąpielowym

Zwyciężczyni "The Voice Kids" opublikowała na Instagramie zdjęcie w kostiumie kąpielowym i pomarańczowym płaszczu. 14-latka na fotografii wygląda bardzo naturalnie, a jedyne co zwraca dodatkową uwagę to miękkie fale w hollywoodzkim stylu.

Pod zdjęciem zapowiedziała, że zdjęcie jest częścią sesji dla magazynu "Viva":

Hejka kochani! Już jutro do sprzedaży trafi @viva_magazyn, w którym znajdziecie wywiad ze mną przeprowadzony przez Katarzynę Piątkowską! ???? Dodatkowo, miałam przyjemność wziąć udział w sesji zdjęciowej - napisała Roksana Węgiel na Instagramie.

Styl Roksany Węgiel jest poddawany nieustannej ocenie, nie tylko jej fanów, ale również innych gwiazd, które wielokrotnie oceniały jej stylizacje. Baron uważa, że skoro nastolatka jest artystką należy oceniać jej utwory, a nie styl. Z kolei Julia Wieniawa dała jej dobrą radę i poleciła, że nie powinna przejmować się hejterami, ale skupiać na swojej pracy.

Jak Internauci zareagowali na zdjęcie Roksany Węgiel w kostiumie kąpielowym?

Zdjęcie artystki w kostiumie kąpielowym wywołało w mediach społecznościowych ogromne poruszenie. Fani są pod wrażeniem figury nastolatki, co wyrażają w komentarzach pod jej zdjęciem:

Ale masz figurę najpiekniejszaaaaaaa????❤ gdzie ja byłam jak taka urodę rozdawali... Cudna ???????? Ślicznie wyglądasz????????

Pojawiło się też kilka krytycznych komentarzy, ale większość obserwatorów gwiazdy cieszy się jej kolejnym sukcesem. Przyłączamy się do tej grupy i gratulujemy pięknej sesji!

Roksana Węgiel jest znana z oryginalnych stylizacji

