Styl Roberta Lewandowskiego nie jest czymś, o czym piszemy na co dzień. W końcu „Lewy" ma styl, który nie jest wyjątkowo charakterystyczny czy rzucający się w oczy. W przeciwieństwie do swoich kolegów z boiska (ekh, Grzegorz Krychowiak), Robert nie wydaje się przykładać aż taką uwagę do tego, co na siebie zakłada.

Ale nie zmienia to faktu, że bez względu na okoliczności „Lewy" zawsze wygląda dobrze! Wyluzowane stylizacje off-duty, perfekcyjnie skrojone garnitury na oficjalne okazje i bardzo dobre jakościowo dodatki to podstawowe filary stylu Roberta Lewandowskiego. Ale czy zawsze miał takie wyczucie stylu? Postanowiliśmy to sprawdzić i przygotowaliśmy dla Was galerię starych zdjęć Roberta Lewandowskiego.

