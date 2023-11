1 z 5

Nowa fryzura Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski uchodzi za jednego z najbardziej stylowych polskich piłkarzy. Imponuje nie tylko dokonaniami na boisku, ale również doborem strojów. W kwestii stylu konkurować może nawet z samym Grzegorzem Krychowiakiem. ;) Ale do rzeczy! Robert Lewandowski pokazał na Instagramie zdjęcie z jesiennego spaceru, do którego dołączył słowa wsparcia dla kolegów z Bayernu Monachium. Polski piłkarz nie wystąpi we wtorkowym meczu z Celtikiem Glasgow powodu kontuzji. Na szczęście uraz nie jest groźny, lecz dziś Robert wypoczywa i cieszy się wolnym czasem. Fotkę z wyjścia zamieścił na Instagramie, wywołując nią niemały zachwyt fanów!

Robert Lewandowski postanowił odświeżyć wizerunek. Zobaczcie jego nową fryzurę!

