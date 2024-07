5 z 5

Kiedy będzie można położyć łapki na tych perełkach? Jak potwierdza Manolo Blahnik, kolekcja „So Stoned" trafi do butików stacjonarnych oraz na manoloblahnik.com już 6 lipca. Ceny tej limitowanej kolekcji wahają się w przedziale od ok. 5000 zł aż do 8800 zł za najdroższe, znane z teledysku gladiatorki. No cóż – chyba nie myśleliście, że bycie Riri jest tanie.