4 z 7

Na szczęście w “The Manhattan Room” mieliśmy szansę spróbować porcji degustacyjnych z większości restauracji na statku (smak zapiekanych ślimaków pamiętam do tej pory - tak, to było rewelacyjne, choć egzotyczne przeżycie). Obsługa kelnerska? Na najwyższym poziomie. Co mnie zaskoczyło? Pytanie o alergie pokarmowe. Niby nic, a jednak wiesz, że jesteś w dobrych rękach. O jedzeniu mógłbym bez końca. A więc czas na rozrywki!