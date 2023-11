1 z 13

„Poradziecki szyk", czyli moda, która opętała cały świat mody rozpoczęta przez Demnę Gvasalię i jego markę Vetements to już coś więcej niż tymczasowy trend – wszystko wskazuje na to, że dresy, kurtki puchówki i wszystko to, co kojarzy się ze stałymi bywalcami bramy w złej części miasta na dobre zadomowiły się w modzie jako ironiczny styl charakteryzujący nasze czasy.

Wizerunek polskiej marki Reserved przeszedł ostatnio dogłębny lifting. Przeniesienie biura projektowego z Trójmiasta do Warszawy, ekspansja na rynek brytyjski no i oczywiście TA kampania z Kate Moss były zwiastunami wielkiej zmiany w wizerunku brandu.

Ale najważniejsze są przecież ubrania. Reserved wypuściło właśnie nową limitowaną kolekcję Re.Design, która w swojej stylistyce nawiązuje do Polski w latach tuż po transformacji ustrojowej, wpisując się tym samym w trend zapoczątkowany przez pochodzącego z Gruzji Gvasalię w 2014 r.

Co to oznacza dla nas? Proste – post-sowiecką modę uliczną w cenach, za które uwielbiamy robić zakupy w Reserved. To dość wybuchowa mieszanka – w kolekcji znajdziecie zarówno oversize'owe swetry o grubym splocie, jeansy z lampasami, zamszowe bomberki jak i printy zainspirowane polską szkołą plakatu, fluorystyczne, lśniące puchówki oraz całe mnóstwo ortalionu, weluru czy lateksu i disco-cekinowe kozaczki w szpic.

Brzmi naprawdę niedobrze – lecz efekt jest odjechany, ekscentryczny i zaskakująco spójny. Szczególnie kiedy kolekcję widzimy w „prawdziwych" stylizacjach – w nowej kolekcji pokazali się ostatnio Michał Szpak na 10. urodzinach Party oraz Ada Fijał i Michał Piróg na premierze książki Zuzanny Bijoch.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć lookbook nowej zrewitalizowanej kolekcji Re.Design od Reserved.