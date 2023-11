12 z 16

„Nie chodziło o sztuczne przebieranki, tylko o prawdziwy styl naszej bohaterki. Aby z naszej kolekcji wybrała to, co jej w duszy gra. Reserved jest przecież właśnie taką marką: cokolwiek ci w duszy gra, my na pewno mamy to w ofercie. Tu możesz stworzyć swoją indywidualną historię. Tak jak zrobiła to Kate”- podsumowała Monika Kapłan, dyrektor marketingu marki.