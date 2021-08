Ramówka TVN: Agnieszka Woźniak-Starak w botkach za 4 tys. zł i z kosmicznie drogą torebką

Agnieszka Woźniak - Starak doskonale wie co jest modne i stylowe. Gwiazda przyzwyczaiła już nas do swoich fantastycznych stylówek, a tym razem nie możemy oderwać wzroku od jej kultowej torebki, która jest absolutnym hitem tej jesieni. Każda kochająca modę kobieta, powinna zrobić dla niej miejsce w szafie. Zobaczcie same! Zobacz także: Najmodniejsze torebki na jesień 2020 w stylu gwiazd: Agnieszki Woźniak-Starak, Małgorzaty Kożuchowskiej i Małgorzaty Rozenek Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak - Starak z torebką za ponad 3600 złotych! Ten model to hit tej jesieni Agnieszka Woźniak - Starak to prawdziwa ikona stylu i klasy. Piękna dziennikarka kocha modę, a każda jej stylizacja przyciąga wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają czerpać inspiracje z jej total looków. Gwiazda ma w swojej garderobie prawdziwe perełki, które są absolutnymi modowymi hitami! Paparazzi uważnie śledzą piękną prezenterkę, kiedy wychodzi ze studia "Dzień dobry TVN", dzięki czemu znów możemy podziwiać jej doskonały total look. Tym razem gwiazda w szczególności zachwyciła nas swoją fantastyczną torebką, która jest totalnym hitem tej jesieni. Agnieszka Woźniak - Starak zdecydowała się na kultowy model od Etro - torebka typu crossbody wykonana jest z tkaniny we wzór paisley i skóry wzbogaconej metalowym pegazem z przodu. Ile zatem dokładnie kosztuje to cudo? Torebka jest dostępna na stronie wiseboutique.com w cenie 793 euro, czyli ponad 3620 zł! Trzeba przyznać, że jest po prostu przepiękna! Gwiazda w swoim dzisiejszym looku postawiła również na jeansowy kombinezon z rozszerzanymi nogawkami i długi czarny płaszcz, do którego idealnie pasuje również jej maseczka. Agnieszka Woźniak - Starak pozując dla paparazzi...