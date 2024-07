1 z 6

Na pomysł ubrania - kołdry wpadli pracownicy sieci hoteli Jurys Inn. Zestaw złożony z kurtki (płaszcza?) oraz puchowych spodni nazwali The Suvet (połączenie słów duvet - kołdra oraz suit - kostium). Ubranie z kołdry to gratka dla osób, które lubią drzemki w środku dnia (lub tych, którym wiecznie jest zimno!) - w takim stroju nawet w biurze poczujesz się jak we własnym łóżku ;) Perfekcyjnie dopasowano również kołnierz okrycia, który działa jak wbudowana poduszka!

